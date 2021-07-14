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Події

В Одесі чеченці відкрили вогонь з автомата посеред магістралі, введено план «Перехват»

19:40 14 липня 2021
Стрілянина в Одесі

До кінця дня в середу, 14 липня, на околиці Одеси, неподалік від популярного ТРЦ «Рів'єра» (своєрідна межа Суворовського району міста і Лиманського області), пролунали постріли. Один за іншим — автоматні черги …

Як розповіли в мережі очевидці, «дуже веселі хлопці неслов'янської зовнішності не тільки щосили палили з автомата, а ще й повністю перекрили рух автомашин по жвавій трасі».

На викладеному відео чітко вбачається, як один з стріляючих спокійно пересувається серед значної кількості авто. В цей же час ще два дрифтера (очевидно, з цієї ж групи осіб) «виписують кола» і «спалюють асфальт». Неподалік від них можна почути схвальні сирени інших авто.

Очевидці цього — в шоці і задаються питанням: «Що Одесу вже окупували чеченці ?!».

Як повідомили «ФАКТАМ» в поліції, такий інцидент дійсно мав місце, «буквально годину тому, до місця НП вже направлено оперативну групу, оголошений план» Перехоплення «. Зараз правоохоронці встановлюють особи учасників «розваг».

За попередніми відомостями, подібним чином вони, нібито, відзначають весілля. Добре, що поки обійшлося без жертв і потерпілих …

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