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Події

Намагалася перестрибнути калюжу: у центрі Дніпра дівчина провалилася по шию в яму з водою

21:10 14 липня 2021
яма

У Дніпрі в ямі з водою «по шию» опинилася дівчина. Днями схожа історія сталася в Києві — там в яму з окропом потрапила літня жінка.

Аварійний прорив у Дніпрі стався на перехресті Яворницького і Барикадній, повідомляє «Інформатор».

Прямо навпроти пішохідного переходу, била вода. Були залиті тротуар та проїжджа частина.

Дівчина, яка йшла з боку Катеринославського бульвару, почала переходити проспект по переходу і спробувала перестрибнути воду. Вона наступила на антипарковочну півсферу на тротуарі. У цей момент у воду провалилися частина тротуару, півсфера й сама дівчина.

Вибратися з води постраждалій допомагали комунальники.

Співробітники «Дніпроводоканалу» відкачали воду з місця провалу та виявили, що вода розмила ґрунт і під проїжджою частиною. Аварійну ділянку дороги довелося перекрити.

Раніше інцидент з дорожнім покриттям стався у Житомирі. Там в яму, де провалився асфальт, впала вантажівка.

фото https://dp.informator.ua/

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