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Події

Смертельна ДТП під Одесою: загинув 22-річний пасажир

9:33 15 липня 2021
Смертельна ДТП під Одесою: загинув 22-річний пасажир

У середу, 14 липня, під Одесою в селі Великий Дальник сталася смертельна ДТП. У цей же день в самій Одесі біля залізничного вокзалу в автомобільній аварії теж загинули люди.

Як повідомили в поліції, у Великому Дальнику 22-річний водій Volkswagen Passat не вибрав безпечну швидкість руху та допустив зіткнення зі стовпом. Автомобіль відкинуло на бетонну огорожу приватного будинку.

Від отриманих травм пасажир автомобіля загинув на місці, водій у важкому стані госпіталізований.

Нагадаємо, вчора в Одесі відбулася ще одна НП — серед білого дня стріляли з автомата. Як виявилося, це «веселилися» гості на весіллі. Вони не тільки палили з автомата, а ще й повністю перекрили рух автомашин по жвавій трасі. Пізніше стрілка затримали.

https://od.npu.gov.ua/

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