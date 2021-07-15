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Події

Телеведуча Соломія Вітвіцька потрапила у ДТП: що про це відомо

9:48 15 липня 2021
Соломія Вітвіцька

Невдовзі після того, як стало відомо про ДТП за участі сина мільйонера і народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Олександра Фельдмана, Олександра Фельдмана-молодшого, в аварію потрапила телеведуча Соломія Вітвіцька — дорожньо-транспортна пригода сталася у Києві в ніч на четвер, 15 липня.

За інформацією «Киев сейчас», Соломія Вітвіцька постраждала. Її Chevrolet на Рибальскій Набережній «в'їхав» під кузов потужного самоскиду. Також на місці ДТП знаходиться скутер.

«Крім Вітвіцької постраждала ще одна жінка. Обох шпиталізували», — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що водії, які потрапили у ДТП, звинувачують у ній скутериста — нібито він створив аварійну ситуацію. Той, у свою чергу, провину заперечує.

Розібратися у всіх деталях інциденту належить правоохоронцям.

Раніше телеведуча «1 + 1» розповіла про розлучення з чоловіком та їхні стосунки, що склалися після розставання.

Фото Соломії Вітвіцької із соціальних мереж.

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