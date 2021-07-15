Неймовірне спасіння: в Кривому Розі хлопець дивом вижив, попри відмову лікарів його рятувати

Скандал у Кривому Розі зчинився через ненадання медичної допомоги 17-річному хлопцеві, якого привезли в лікарню у важкому стані після ДТП. Юрій Бородянець їхав на велосипеді, коли його збила маршрутка. «Швидка» привезла його до лікарні в критичному стані: зі зламаними ребрами, пробитою легенею, забоєм серця, великою внутрішньою кровотечею, черепно-мозковою травмою, відірваним вухом. Але попри те, що хлопець потребував екстреної допомоги, в Криворізькій лікарні № 2, яку містяни називають «тисячкою», відмовилися прийняти важкого пацієнта. Як повідомили ЗМІ, причиною відмови нібито стало те, що Юрій неповнолітній, а лікарня № 2 — для дорослих. А у «швидкій» кажуть, що привезли потерпілого саме до цієї медустанови, тому що вона була поруч із місцем аварії. В результаті важкого пацієнта змушені були везти в іншу лікарню. Дорогою у нього зупинилося серце, настала клінічна смерть. На щастя, лікарям «швидкої» вдалося реанімувати Юрія та таки довезти до іншої клініки. Те, що Юрій залишився живий, лікарі називають дивом. А батьки хлопця тепер намагаються з'ясувати, чому в лікарні № 2 відмовилися прийняти їхнього сина. Хоча згідно із законодавством зобов'язані були це зробити.

«Через важкі травми діяти треба було негайно»

— Стан Юри був критичним, — розповів «ФАКТАМ» дядько постраждалого хлопця Євген. — Через важкі травми та внутрішню кровотечу допомога потрібна була негайно. «Швидка» повезла його у «тисячку» не випадково. Ця лікарня розташована буквально за двісті метрів від місця аварії. Логічно, що важкого пацієнта потрібно було доставити в медустанову якомога швидше, а не везти через усе місто. До того ж Юрі не п'ять років, а 17 з половиною, і йому вже точно можна було надати невідкладну допомогу у дорослій лікарні.

Аварія сталася близько п'ятої години вечора. Юра їхав велосипедом на тренування з вільної боротьби. Про ДТП ми дізналися від його шкільної вчительки. Перед тим як втратити свідомість, Юра встиг назвати своє ім'я і школу, де навчався. Лікарі «швидкої» туди зателефонували.

Про обставини ДТП нам досі практично нічого невідомо. Знаємо тільки, що Юру на велосипеді збила маршрутка. Ми намагалися розшукати свідків у соцмережах, але марно. Коли вчителька повідомила батькам Юри про ДТП і про те, що його повезли у «тисячку» (їй так сказали лікарі «швидкої»), батьки Сергій та Оксана відразу поїхали туди.

Але виявилося, що Юри там немає. У приймальному відділенні добре знали, про якого пацієнта йдеться. Щойно почули його прізвище, сказали: «Ні, сюди його не госпіталізовували. Його перенаправили до міської лікарні № 8». Сергій та Оксана одразу помчали до лікарні, яку їм назвали. Я теж туди приїхав. У приймальному відділенні лікарні № 8 підтвердили, що Юра в них і його стан вкрай важкий. Племінник був у реанімації. Нам розповіли, що дорогою з «тисячки» до лікарні № 8 у Юри зупинилося серце. Він був у стані клінічної смерті чотири хвилини. На щастя, лікарям «швидкої» вдалося запустити його серце…

Поламані ребра пробили Юркові легеню та пошкодили інші внутрішні органи. За той час, поки його везли до 8-ї лікарні, в легені набігло пів літра крові…

Коли ми приїхали, Юра був у комі. Медики лікарні № 8 викликали фахівців з Дніпра, з лікарні імені Мечникова. Коли стан Юри вдалося стабілізувати, його перевезли до Дніпра. Зараз племіннику краще. Він у свідомості, всіх впізнає, розмовляє. Саму аварію практично не пам'ятає. Відразу після того, як прийшов до тями, він взагалі сказав, що їхав маршруткою… Він так подумав, бо пам'ятає, як мама того дня просила його їхати на тренування не велосипедом, а громадським транспортом. Оксана ніби відчувала, що може трапитися біда… Ми вдячні всім, хто врятував Юрі життя. І не можемо зрозуміти, як у «тисячку» могли не прийняти пацієнта в критичному стані.

— У самій лікарні вам не дали відповідь на це запитання?

— Ні. Коли все сталося, у Сергія з Оксаною не було часу розбиратися та щось з'ясовувати. Уже через тиждень після ДТП спробували про дещо довідатися. Подали відповідні запити — і до лікарні, і в Міністерство охорони здоров'я. Від лікарні досі конкретної відповіді не отримали. За неофіційною версією, причиною відмови в допомозі стало те, що Юрі ще немає 18 років, а «тисячка» — лікарня для дорослих. Водночас в офіційній відповіді МОЗ сказано, що відповідно до законодавства пацієнтові в невідкладному стані зобов'язані були надати допомогу в найближчій лікарні — незалежно від її профілю. Так що лікарі «швидкої» все зробили правильно, коли в першу чергу доставили Юру в «тисячку».

«Швидка» привезла важкого пацієнта в цю лікарню, але його відмовилися госпіталізувати

Дійсно, в Законі України «Про екстрену медичну допомогу» сказано, що людині у невідкладному стані зобов'язані надати першу допомогу в будь-якому медзакладі країни. «Якщо під час перевезення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги пацієнта, який перебуває у невідкладному стані, в його стані виникли раптові ускладнення, які не можуть бути усунені медичними працівниками цієї бригади, такий пацієнт доставляється до найближчої установи охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, де йому може бути надано необхідну медичну допомогу», — йдеться в офіційному роз'ясненні Міністерства охорони здоров'я.

— Наскільки я розумію, справжня причина відмови прийняти Юру криється в тому, що лікарня не хоче псувати собі статистику, — вважає Євген. — У «тисячці» розуміли, що такий важкий пацієнт може померти, та не захотіли зайвих неприємностей, розглядів. Значно легше сказати, що «пацієнт не наш». Я б міг подумати, що це прикра випадковість, якби це був перший такий випадок у лікарні. П'ять років тому у мого знайомого стався інсульт — і в «тисячці» його не прийняли. Відправили до іншої лікарні через усе місто. А там сказали, що це пацієнт «тисячки», — і відіслали назад. Дорогою він помер.

Схожа історія сталася з безхатьком, якому я допомагав. Він потрапив під потяг, і «швидка» привезла його в «тисячку». Там начебто спочатку прийняли, але вже наступного дня виписали. Це сталося після того, як він сказав, що у нього немає грошей на лікування. Викидаючи його з лікарні, йому навіть не вправили ключицю і взагалі не зробили жодного обстеження. Коли я сам повіз його до іншої лікарні, з'ясувалося, що у нього пошкоджені внутрішні органи, а в легенях через травму зібралася кров. Лікар, який його обстежив, був шокований тим, що пацієнта могли виписати в такому стані…

«У приймальному відділенні навіть ургентних пацієнтів з направленням тримають годинами»

У соцмережах відгуків про Криворізьку лікарню № 2 хоч греблю гати. На сайті видання «Кривий Ріг Life» користувачі пишуть:

«У приймальному відділенні цієї лікарні навіть ургентних хворих з направленням тримають годинами… В тому числі й пацієнтів із травмами. Тут без грошей несприятливий прогноз лікування вам забезпечений…»

«На другому поверсі реанімації цієї лікарні — справжній морг. Устаткування, яке контролює життєво важливі показники пацієнта, не підключають, кисень подають „на око“, не роблять хворим необхідних аналізів, а вночі персонал просто спить… Я сам лежав у цій лікарні та був свідком. У реанімації замість лікарів і медсестри за станом важкохворих спостерігає санітарка. Пацієнт вночі вмирає, а чергові лікарі та медсестра дізнаються про це тільки вранці…»

А днями «тисячка» потрапила у новий скандал — в соцмережі з'явилися моторошні фотографії з лікарні, які зробили пацієнти відділення хірургії. Вони показали, що змушені спати на прогнилих від вологи матрацах у плямах і дірках.

Ситуацію з Юрієм Бородянцем у лікарні коментувати не хочуть.

— За рішенням міськради була створена комісія, яка зараз розбирається у цьому випадку. Поки немає результатів розслідування, не хотілося б давати будь-які коментарі, — сказала «ФАКТАМ» заступниця головного лікаря з медичної частини Криворізької лікарні № 2 Анжеліка Тамамшева. — Можу тільки сказати, що, попри те, що за документами ми є лікарнею для надання ургентної допомоги дорослому населенню, бували випадки, коли «швидка» привозила до нас важких дітей і ми надавали їм допомогу.

Проблему з ненаданням допомоги Юрію Бородянцю обговорювали на засіданні Криворізької міськради місцеві депутати. На цьому засіданні виступив з несподіваною заявою начальник місцевого управління охорони здоров'я Костянтин Мурашко. Чиновник заявив, що, за його інформацією, пацієнта взагалі не привозили в приймальне відділення Криворізької лікарні № 2! На цю заяву вже відреагували у швидкій допомозі.

«Ми провели у себе розслідування цього випадку. До своїх працівників претензії не маю. Я особисто спілкувався з медиком, який госпіталізовував хлопця. Дорогою до лікарні № 8 потерпілому надавали допомогу. Його повезли до 2-ї міської лікарні, тому що це поруч, вона в 300 метрах від місця, де сталося ДТП… Нехай заперечують. Коли оголосять результати розслідування, я зможу надати більш конкретну відповідь», — заявив у коментарі виданню ТСН.ua глава Криворізької станції швидкої допомоги Анатолій Бієвський.

Крім того, видання з'ясувало, що в Криворізькій лікарні № 2 можуть оперувати й дітей — з цією метою медустанова отримує від держави фінансування в розмірі 7 мільйонів гривень на місяць. У пресслужбі Національної служби здоров'я України ТСН.ua повідомили, що в лікарні є пакет послуг «медична допомога дорослим та дітям».

«Але навіть якби такого пакета не було, медики не мали права відмовити дитині в наданні екстреної медичної допомоги. У будь-якому медзакладі країни, навіть якщо це сталося біля стоматології, медики зобов'язані стабілізувати стан пацієнта, а вже потім транспортувати його на реанімобілі до іншої лікарні», — повідомили в пресслужбі НСЗУ.

У поліції з приводу ненадання допомоги Юрію Бородянцю відкрили кримінальне провадження.

Попереду у Юри тривала реабілітація. Для тих, хто може допомогти хлопцю, повідомляємо номер картки його батька 5168 7574 2324 9459 (Зінченко Сергій Анатолійович).

«Відмову має видати лікар, а не працівник реєстратури»

«ФАКТИ» вже не одноразово повідомляли про випадки, коли лікарні відмовлялися приймати важких пацієнтів. Докладно описували випадок у Харкові, що стався наприкінці 2019 року, коли лікарі міської лікарні не госпіталізували 78-річну жінку з серцевим нападом. Літній жінці, за словами її дочки, жодним чином не допомогли — й вона померла. А у листопаді 2020 року «ФАКТИ» розповідали приголомшливу історію, що сталася у Черкасах: жінку через позитивний тест на COVID-19 не пустили в пологовий будинок і вона народила під дверима лікарні.

Що ж робити, якщо лікарня відмовляється приймати хворого, якому необхідна екстрена допомога? «ФАКТИ» поставили це запитання адвокату Володимиру Голієнку, який має практику у таких справах.

— Єдина умова, за якої в медустанові можуть відмовити надати екстрену допомогу, — це якщо там немає необхідного обладнання, — розповідає Володимир Голієнко. — Тобто, грубо кажучи, людині потрібна дефібриляція, а в клініці немає дефібрилятора. В усіх інших випадках медичні установи не мають права відмовляти в наданні екстреної медичної допомоги. А людині, яку привезли після ДТП у важкому стані, потрібна саме екстрена допомога. Тому відмова лікарні прийняти таку людину, однозначно, незаконна.

— Що робити, якщо ви привезли в лікарню родича у такому стані, а в медустанові відмовляються його прийняти?

— Найкраще, якщо поруч з пацієнтом знаходяться відразу кілька його рідних або друзів. Почувши відмову, вони можуть одночасно почати телефонувати у різні інстанції — на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я, в поліцію та прокуратуру, швидко побігти до головлікаря. Найчастіше подібні заходи допомагають. Якщо людина відразу показує серйозність своїх намірів, зазвичай це діє — й лікарня таки приймає пацієнта. Оскільки подібні випадки з незаконними відмовами, на жаль, трапляються, бажано ще по дорозі до лікарні про всяк випадок знайти телефони тієї ж гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я та правоохоронних інстанцій. А співробітникам лікарні сказати, що їх відмова госпіталізувати пацієнта, який потребує екстреної допомоги, підпадає під статтю 139 Кримінального кодексу України.

Звертаючись до поліції, не просто розповідайте їм про інцидент, а просіть зареєструвати вашу заяву про вчинення злочину в усній формі. Вони зобов'язані це зробити. Можна також спробувати зателефонувати знайомому адвокату, якщо такий є. Як пощастить і він зможе швидко вас проконсультувати або навіть приїхати, це теж буде ефективно.

— Чи має сенс вимагати від лікарні письмової відмови у госпіталізації пацієнта?

— Так. Але тут є нюанс. Таку відмову має видати лікар, а не працівники реєстратури. Тому необхідно відразу шукати чергового лікаря.

— А якщо разом з пацієнтом лише один родич і він фізично не в змозі одночасно обдзвонити кілька інстанцій та знайти у лікарні чергового й головного лікаря?

— У цій ситуації варто запитати поради у лікарів швидкої допомоги — вони краще за вас оцінять ситуацію та зможуть сказати, довезуть вони пацієнта до іншої лікарні чи ні. Якщо лікарі «швидкої» скажуть, що шансів довезти пацієнта до іншої лікарні немає, дійте за алгоритмом, який я описав. Якщо ж лікарі говорять, що перспектива є, має сенс швидко відвезти пацієнта до іншої установи, а вже потім розбиратися з першою лікарнею, домагатися відкриття кримінального провадження. До речі, попри те що подібні справи відносяться до складно доказових, останнім часом все частіше вони закінчуються обвинувальними вироками.

На фото в заголовку: 17-річний Юра Бородянець займається вільною боротьбою та в день, коли сталася ДТП, їхав на тренування

216

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter