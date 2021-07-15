Масштабна пожежа у Харкові: горів склад з деревиною

У четвер, 15 липня, у Харкові, де днями невідомі обстріляли трамвай з пасажирами, сталася пожежа у складському приміщенні по зберіганню деревини на приватному підприємстві.

Повідомлення до служби ДСНС надійшло близько третьої години ночі.

Вогонь майже миттєво охопив значну площу, швидко поширюючись по горючих матеріалах.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 740 квадратних метрів. Горіли вироби з деревини у металевій каркасній складській будівлі.

Пожежу локалізували близько п'ятої години ранку. Зараз йде остаточна ліквідація загоряння.

Крім того, пожежники запобігли розповсюдженню полум'я на електропідстанцію, складське приміщення по зберіганню сировини, 2 залізничних вантажних вагони з сировиною та легковий автомобіль.

Всього до гасіння пожежі було залучено 10 автоцистерн, пожежний поїзд та 70 людей особового складу. Загиблих і постраждалих немає. Рятувальники вивели з небезпечної зони оператора електропідстанції.

Причина виникнення загоряння з'ясовується.

Нагадаємо, тиждень тому у Бангладеш вдалося загасити масштабну пожежу на заводі з виробництва соку. Боротьба з вогнем тривала добу. Загинули щонайменше 52 людини.

фото https://kh.dsns.gov.ua/

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