«Тут якась лапка»: під Сумами стоматолог під пломбою пацієнтки виявив кліща

Кліща, що заразив жительку Сумської області бореліозом (хвороба Лайма), лікар виявив у зубі жінки під пломбою.

Про цейшокуючий випадок розповідає сайт міста Суми. Все почалося з того, що минулого року мешканка Шостки двічі лікувала один і той самий зуб — спочатку у приватного стоматолога, а потім і у клініці. Зуб турбував жінку, проте медики сказали, що з ним нібито все гаразд.

А минулого тижня вона знову пішла до лікаря. Коли стоматолог зняв пломбу, що помітив у зубі пацієнтки «щось чорненьке» і «якусь лапку». Пізніше у лабораторії з'ясували, що під пломбою був … кліщ. Звичайно ж, мертвий. Тим не менш, він встиг заразити жінку бореліозом — аналіз виявився позитивним.

Ймовірно, вона перенесла хворобу Лайма у легкій формі. Пацієнтка згадала, що якийсь час відчувала себе недобре — у неї була підвищена температура, а біль у колінному суглобі не знімався знеболюючим.

Про те, як кліщ потрапив під пломбу, вона, природно, не знає. Спроба поспілкуватися з лікаркою, яка першою лікувала їй зуб, не особливо вдалася — медик розсердилася і заявила, що працює десятки років. Вона не виключила, що кліщ міг проникнути під пломбу через ясна.

Ексклюзивний матеріал з прямої телефонної лінії «Що робити, якщо вкусив кліщ, як уберегтися від паразита і чим небезпечна хвороба Лайма: відповідає лікар-інфекціоніст» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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