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Події

Звинувачують у контрабанді наркотиків: в Туреччині затримали судно з українцями на борту

12:12 15 липня 2021
MSC CAPUCINE R

Якщо у квітні цього року екіпаж судна, в тому числі і українців, за перевезення наркотиків заарештували в Іспанії, то днями за схожим звинуваченням у Туреччині були затримані троє громадян України — помічники капітана судна MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії.

Як повідомляє «Інтерфакс — Україна», рішення про арешт капітана і трьох його помічників прийняла прокуратура міста Іскендерун. За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, українцям пред'явлено звинувачення у контрабанді наркотиків.

«Наші громадяни забезпечені адвокатом і перекладачем, консули підтримують зв'язок з їхніми родичами. Українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства і відвідування українських моряків. Решта членів екіпажу наразі перебуває на борту судна. Вони беруть участь у розслідуванні як свідки» , — зазначив він.

Нагадаємо, що цього літа в Україну повернувся капітан судна Avant Garde Геннадій Гаврило, який п'ять років провів на Шрі-Ланці — його звинувачували у незаконному ввезенні зброї, проте суд його виправдав.

Ексклюзивний матеріал з розповіддю капітана про роки, проведені у неволі «Суддя вимагав у лікарів висновок про те, скільки мені залишилося жити», читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з сайту https://www.marinetraffic.com.

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