Смерть на роботі: у Києві водій тролейбусу помер за кермом

У Києві, де у ДТП постраждала телеведуча Соломія Вітвіцька, водій тролейбусу помер прямо за кермом.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, водієві стало погано, але він встиг зупинити транспорт на перехресті вулиць Вишгородська і Мостицька.

«Першими на допомогу прибігли рятувальники КАРС КМДА, почали реанімацію, через кілька хвилин підключилися медики «швидкої «. Ще через півгодини констатували біологічну смерть», — йдеться у повідомленні.

Можливою причиною смерті могла стати пекельна спека, в обіймах якої знаходиться Київ: за даними синоптиків, 15 липня температура становить 31−33 градуси тепла. А кабіни водіїв громадського транспорту столиці тим часом прогріваються до 40 градусів і вище.

Виснажлива спека, як попереджають синоптики, може тривати до 19−20 липня.

Фото dtp.kiev.ua.

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