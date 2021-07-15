Вдарив ножем 32 рази: у Харкові засудили чоловіка, який вбив на кладовищі 8-річну дитину

Нещодавно на Дніпропетровщині поліція затримала підозрюваного у вбивстві хлопчика 8 років, тіло якого знайшли у одному з колекторів міста Покров. А в Харківській області за схожий злочин 15 років в'язниці отримав чоловік, який на кладовищі напоїв восьмирічного хлопчика спиртним, а потім убив його, завдавши понад 30 ударів ножем.

Як повідомляє «Depo.Харьків», обвинувачений — уродженець Грузії, громадянин України, який закінчив сім класів школи. Він знаходиться на обліку у психіатра з діагнозом помірна розумова відсталість.

Навесні 2017 року на кладовищі у селищі Великий Бурлук він влаштував «застілля» з дитиною, зібравши з могил продукти і алкоголь, які там залишали рідні померлих.

Після того, як хлопчик втратив свідомість від спиртного, чоловік убив його і відніс у лісопосадку. Більш того, він потім ходив до місця поховання, щоб дивитися, як розкладається тіло.

Виявилося, що він позбавив життя дитину через свої хворі фантазій — чоловікові здалося, що хлопчик зазіхає на його право збирати з могил їжу та напої. А жорстокість пояснив тим, що йому подобається колір крові…

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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