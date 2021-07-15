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Події

Завдав 20 ударів по всьому тілу: під Києвом чоловік убив матір залізної гантеллю, а потім перерізав собі горло

15:45 15 липня 2021
знаряддя вбивства

У Вишгородському районі під Києвом 33-річний чоловік убив власну матір, причому зробив це з особливою жорстокістю — використовуючи залізну гантель. Про це повідомляє Відділ комунікації Поліції столичного регіону.

Як виявилося, вбивця намагався представити подію, як нещасний випадок — за його словами, поранену матір він виявив в будинку, і навіть просив медиків не викликати поліцію.

Коли під час проведення першочергових слідчих та розшукових заходів поліція встановила, що до скоєння злочину може бути причетний син убитої, сам він ховався на подвір'ї сусіда, де перерізав собі горло.

«Його терміново госпіталізували в лікарню, де провели оперативне втручання», — повідомили в поліції.

Правоохоронці з'ясували, що під час словесного конфлікту чоловік схопив залізну гантель і завдав нею близько 20 ударів по всьому тілу жінки.

Від отриманих травм 50-річна жертва померла на місці.

Місце злочину

Все відбулося у цьому сільському будинку

В даний час зловмисник затриманий, проте поки знаходиться в медичному закладі під наглядом поліції.

Інкримінована йому частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від семи до 15 років.

Нагадаємо, раніше в Павлограді (Дніпропетровська область) 36-річний чоловік забив молотком власну матір, та ще й завдав травм її 61- річному співмешканцю.

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