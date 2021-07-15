Під Полтавою агресивний пес погриз на вулиці обличча шестирічному хлопчику

У Полтавській області, як нещодавно і на Херсонщині, від зубів агресивної собаки постраждала дитина — пес напав на вулиці на шестирічного хлопчика.

Як повідомляють у ГУНП в Полтавській області, до Полтавської дитячої лікарні доставили дитину з множинними ранами на обличчі. Поліцейські з'ясували, що на хлопчика напав пес, серед батьків якого «відзначилася» уссурійська вівчарка.

Господар собаки — 35-річний житель Кременчука — отримав протокол за ч. 2 ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У цій статті йдеться про порушення правил утримання собак, що призвели до заподіяння шкоди здоров'ю людей.

Ексклюзивний матеріал із історією жінки, яка захищала свою дочку і була вкушена собакою, читайте на сайті «ФАКТІВ». Героїня матеріалу розповіла, як по всій Україні шукала вакцину проти сказу, а також про те, що собака, яка напала на неї, невдовзі померла.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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