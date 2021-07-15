Побила і обстригла: суд оштрафував вчительку за знущання над коханкою чоловіка

У Харківській області, де затримали вбивцю 63-річної жінки, Балаклійський районний суд засудив вчительку місцевої школи. Як виявилося, вона з ревнощів в березні 2011 року побила коханку свого чоловіка, та ще й залучила до екзекуції подругу. Згідно з вердиктом суду, подруга викликала щасливу суперницю «на розмову», вступивши з нею в переписку від імені чоловіка. Коли та прийшла в гості, жінки накинулися на неї, побили і частково обстригли.

Потім вони зателефонували чоловікові потерпілої і попросили її забрати.

Суд засудив педагога до штрафу в 850 гривень за нанесення легких тілесних ушкоджень ушкоджень, а також зобов'язали виплатити побитій жінці компенсацію моральної шкоди в 10 тисяч гривень.

Спільниця ж організатора розправи відбулася переляком — для доказу її провини не вистачило доказів.

Нагадаємо, в Києві чоловік застав удома дружину з коханцем і вдарив його в груди ножем .

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