В Україні, на жаль, не рідкісні випадки, коли аферисти стають господарями чужої нерухомості або ж незаконно її продають, скориставшися смертю господаря.

Як повідомляють у столичній прокуратурі, в Києві затримали групу зловмисників, які підробили документи померлого чоловіка і зберігали муміфіковане тіло власника нерухомості близько півроку. До групи входив і адвокат.



Слідство встановило, що зазначені особи незаконно заволоділи квартирою самотнього літнього чоловіка на вул. О. Теліги, підробивши для цього договір купівлі-продажу, датований 2010 роком та нібито завірений нотаріусом, яка померла у лютому 2021 року. Інший нотаріус вніс на підставі цього документу неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на користь підставної особи.



«Законним власником квартири був киянин 1932 року народження, який помер при нез'ясованих обставинах у своїй квартирі, і муміфіковане тіло якого тривалий час там перебувало», — відзначили у прокуратурі.



Померлого взимку 2021 року виявили зловмисники, але нікому не повідомили про смерть господаря квартири, а зайнялися розробкою плану із заволодіння його житлом. При цьому мумія весь цей час залишалася у квартирі.

Коли афера вдалася, від тіла чоловіка вирішили позбавиться — зловмисники планували спалити померлого у крематорії, скориставшись підробленим свідоцтвом про смерть, згідно з яким чоловік помер нібито 4 липня 2021 року.



Вони підшукали виконавців, які погодилися за тисячу доларів перевезти тіло до крематорію.

«14 липня 2021 року у ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали організатора групи та одного з її членів після передачі грошових коштів виконавцю за вивезення тіла», — відзначили у прокуратурі і додали, що затриманим готується повідомлення про підозру і вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу .

Нагадаємо, що у 2020 році в Києві розгорівся скандал, коли кілька десятків людей, які справно виплачували іпотечні кредити, в один момент втратили свої квартири — нерухомість на свою маму переписав директор компанії, який викупив іпотеки у визнаних неплатоспроможними банків.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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