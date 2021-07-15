НП в київському метро: на «Дарниці» чоловік потрапив під потяг

У Києві на станції метро «Дарниця» людина впала на рейки. Рух поїздів було припинено — вони тимчасово ходили тільки від станції «Академмістечко» до «Хрещатика».

Згодом стало відомо, що жертва інциденту померла, повідомляє ресурс Київ Оперативний.

Ресурс опублікував фото з місця інциденту.

На даний момент рух поїздів на ділянці вже відновлено.

Нагадаємо, в кінці травня киянин потрапив під електричку на станції «Святошин», а перед цим чоловік впав на рейки на станції метро «Арсенальна», але його вдалося витягти з-під вагона живим.

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