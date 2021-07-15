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Події

На Донбасі загинув 19-річний танкіст

21:59 15 липня 2021
На Донбасі загинув 19-річний танкіст

Названо ім'я військового, який загинув в районі Операції об'єднаних сил на Донбасі 14 липня, де збройні формування РФ відкрили вогонь по українських позиціях в Луганській області.

Як повідомила в соцмережі Софіївська ОТГ Дніпропетровської області, жертвою підступного обстрілу став 19-річний навідник танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини А1302, солдат Олександр Юрков.

Він був уродженцем села Криничувате Софіївського району.

Нагадаємо, ще четверо бойових побратимів бійця були доставлені в госпіталь з пораненнями.

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