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Події

Бойовики обстріляли Нью-Йорк на Донбасі: що відомо

8:06 16 липня 2021
обстріл

Увечері 15 липня російські окупанти обстріляли селище Нью-Йорк в Донецькій області (до 1 липня 2021 року населений пункт називався Новгородське). Обстрілом були пошкоджені вікна, стіни і дах житлового будинку і розташований поруч гараж. Фото з місця публікує голова Донецької облдержадміністрації Павло Клименко.

хата

Вогонь по українському Нью-Йорку збройні формування РФ відкрили близько 19.30. Встановлено, що окупанти застосовували заборонену важку артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го і 82-го калібрів.

обстріл

Про постраждалих в результаті обстрілу поки не відомо. Випадок розслідується поліцією і попередньо класифікований як порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).

обстріл

Нагадаємо, 13 липня бойовики на Донбасі обстріляли житлові будинки в селищі Тарамчук. У той же день з важкої артилерії був відкритий вогонь по українських позиціях в Слов'яносербському районі Луганської області.

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