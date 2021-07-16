Українські моряки застрягли на знеструмленому судні в Аденській затоці

Після пожежі на контейнеровозі MSC Messina в районі Шрі-Ланки постраждало ще одне судно з українськими моряками. Біля берегів Африки в Аденській затоці терпить лихо екіпаж рефрижератора THORN1. Як повідомила «Думська», один моряк родом з Очакова внаслідок спеки переніс інсульт і помер.

Вантажне судно, побудоване в 1991 році, прямувало до Індії. THORN1 планувалося перегнати з порту Суец в індійський Аланг на демонтаж. 2 липня на судні відмовив двигун, закінчилося паливо, зіпсувалися продукти і більше не працюють системи життєзабезпечення. Тепер старий рефрижератор стоїть на якорі біля Джібуті.

Всього на судні знаходилися одинадцять членів екіпажу, в тому числі десять українців. Після того, як судно помістили на якірну стоянку, двоє членів екіпажу зійшли на берег і готуються повернутися в Україну, інші залишаються на судні в умовах 40-градусної спеки без кондиціонерів і холодильників.

На місце прибув консул України і представник судновласника.

Нагадаємо, ще одна неприємність з українськими моряками трапилася в Туреччині. Було затримано троє громадян України — помічники капітана судна MSC CAPUCINE R (ходить під прапором Ліберії).

Фото vesselfinder.com

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