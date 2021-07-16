Невдовзі після НП на Житомирщині, де підполковник ГУР Міноборони поранив 9-річного хлопчика, у Хмельницькій області сталася резонансна пригода — під час вибуху постраждали шестеро людей, серед яких і 4-річна дитина.

Як повідомляють у ГУНП в Хмельницькій області, вибух у Кам'янець-Подільському прогримів напередодні ввечері — за попередньою версією, чоловік підірвав гранату.

Всі постраждалі шпиталізовані до міської лікарні, чоловік, який, вірогідно, кинув гранату, затриманий. У поліції не виключають, що «метальник» був п'яний.

Тим часом «Обозреватель» з посиланням на свої джерела уточнює, що затриманий — колишній співробітник Головного управління розвідки Міноборони. Причому у ГУР він працював ще до того, як Україна стала незалежною. Також джерело повідомило, що у чоловіка є судимість.

Нагадаємо, що хлопчика, пораненого у Житомирській області, гвинтокрилом привезли до Києва. Куля калібром 9 міліметрів пройшла на виліт.

Фото ГУНП у Хмельницькій області.

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