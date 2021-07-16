Екологічна НП на азовському курорті: купатися не можна, берег усіяний мертвою рибою

У Маріуполі сталася нова катастрофа — в море потрапила токсична фарба, яку використовували для фарбування оновленого пірсу в Азовському морі. Як повідомив в соцмережі депутат міської ради, голова фракції «Сила людей» Максим Бородін, роботи за допомогою фарбувального пістолета виконували представники підрядника «Метінвест-Промсервіс».

На опублікованому відео можна помітити, що багато фарби потрапило в море, застиглі краплі барвника прибило до берега разом з мертвими мальками риб.

Після скарг відпочиваючих на місце викликали представників екологічної інспекції, які взяли проби фарби на аналіз.

Однак на самій банку з фарбою, яку використовували підрядники, чітко вказано, що вона небезпечна для акватичні середовища.

Раніше МОЗ вже визнавав такою, що не відповідає стандартам, морську воду на міському пляжі Маріуполя в районі водної станції «Уголок».

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