Невдало зловив пістолет: на навчаннях в Одесі важко поранено поліцейського

У п'ятницю, 16 липня, в Одесі серйозне вогнепальне поранення отримав поліцейський, він госпіталізований у важкому стані. Офіційної інформації щодо цього інциденту поки немає. Як повідомили «ФАКТАМ» в регіональному главку Нацполіціі, НП сталася під час навчальних стрільб.

«У поліцейського випав пістолет з рук, він намагався його спіймати, автоматично натиснув на спусковий гачок, стався постріл і куля потрапила в область живота», — сказали в поліції.

Поcтрадавшій госпіталізований в обласну клінічну лікарню. Туди терміново викликали бригаду хірургів з Військово-медичного центру Південного регіону, які мають великий досвід проведення хірургічних операцій Подібний роду

Зараз з'ясовуються всі подробиці події з лейтенантом — співробітником Приморського райвідділу поліції.

Раніше ледь не сталася трагедія під час навчань Sea Breeze 2021 районі острова Зміїний — український спецназівець, який повинен був здійснити посадку з вертольота на острів Зміїний, був змушений спуститися прямо на воду, а 3−4-бальний шторм відніс його за кілька кілометрів від запланованого місця приземлення.

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