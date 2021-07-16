На трасі Київ — Одеса масштабний зсув: рух однією зі смуг перекрито

На трасі М-05 Київ — Одеса стався масштабний зсув і деформація дорожнього покриття.

Як повідомили в Одеській ОДА, НП була зафіксована на 337 кілометрі траси, неподалік від села Троїцьке Подільського району.

«Це сталося в результаті рясних опадів. Зараз крайня права смуга руху на цій ділянці перекрито. Природно, спостерігається певне скупчення автотранспорту», — відзначили в адміністрації.

Одночасно повідомляється, що підрядна організація вже приступила до робіт по заміні намоклого грунту. Цілодобово задіяно 10 одиниць спецтехніки, вже замінили 2,2 тис. куб. метрів перезволоженого грунту.

На місці цілодобово присутній інженер облслужби автодоріг, залучається додаткова техніка, приймаються інженерні рішення щодо забезпечення зміцнення насипу.

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, «траса М-05 не знала жодного капітального ремонту протягом 15 років». Глава відомства зауважив, що в останні роки дорогу намагалися підтримувати в нормальному стані за допомогою експлуатаційного утримання. Однак цих заходів уже недостатньо, враховуючи, що інтенсивність руху тут одна з найвищих в Україні.

Нагадаємо, попереднє НП — на пляжі в курортній Лебедівці — дивом обійшлося без жертв.

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