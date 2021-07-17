Міжнародний рейсовий автобус перекинувся під Рівним: перша інформація про постраждалих і фото з місця НП
У Дубенському районі Рівненської області сталося нове перекидання в кювет рейсового автобуса — після інциденту з пасажирським автобусом Дубно-Рівне в ДТП потрапив автобус сполученням Київ-Вроцлав. В автобусі перебувало 40 осіб — всі громадяни України, 16 з них довелося госпіталізувати, повідомили в обласному управлінні ГСЧС.
В т.ч. одного з пасажирів деблокували з салону за допомогою спеціальних інструментів — його затисло між сидіннями.
Надзвичайна подія сталася о 3:45 17 липня, наразі 15 постраждалих пасажирів перебувають у Радивилівської лікарні та одна людина — в лікарні міста Броди.
З'явилися фото з місця події.
Причини ДТП встановлює поліція.
Нагадаємо, напередодні під Харковом поїзд зніс мікроавтобус на переїзді, а в Дніпрі мікроавтобус протаранив авто поліцейських і маршрутку.370
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