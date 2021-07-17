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Події

У авіакатастрофі на Миколаївщині загинули люди: перші подробиці трагедії

9:33 17 липня 2021
Авіакатастрофа

В Україні, де восени минулого року сталася авіакатастрофа під Чугуєвом, 17 липня о 05:46 потерпів авіакатастрофу гелікоптер авіапідприємства. Він впав на полі біля с. Зайве Новоодеської територіальної громади Миколаївського району. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«До місця події направлено відділення 21-ї державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Під час польоту в гелікоптері Mi-2 знаходилися дві людини, які внаслідок авіакатастрофи загинули», — йдеться у повідомленні.

Для встановлення обставин надзвичайної ситуації додатково залучено оперативну групу ГУ ДСНС України у Миколаївській області та співробітників поліції.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно ДБР завершило досудове розслідування у справі катастрофи військового літака АН-26 під Чугуєвом восени минулого року, і назвало основні причини трагедії.

Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

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