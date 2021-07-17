На пляжах чорноморського курорту Залізний Порт на Херсонщині сталася нова біда — там 15 липня зафіксували масову загибель сонечок, які заважали відпочиваючим. Відповідне відео виклали в YouTube Smart Animals.

Автор кадрів припустив, що комах отруїли навмисно.

На відео видно, що мертвими сонечками покритий весь берег.

Однак проблеми курортників не закінчилися — у воді розрослися зелені водорості, які тепер можна побачити навіть на глибині.

«Водорості — всюди, вони будуть чіплятися за ваш купальник і за руки. Але це ще не настільки критично, як було 15 липня, коли вода була повністю в трупиках сонечок», — йдеться на відео.

Нагадаємо, раніше противні зелені водорості помітили в курортній Затоці, де експерти на узбережжі зафіксували серйозні відхилення від гігієнічних норм. Від рослин море стало практично зеленим.

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