Підліток влаштував смертельну ДТП на Львівщині: загинули двоє людей

У суботу, 17 липня, на автодорозі Н-02 Львів-Тернопіль біля села Підберізці сталася ДТП, в якій загинуло двоє людей.

Аварія трапилася близько третьої години ночі, повідомили в Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Відомо, що автомобіль «ВАЗ-2105», яким керував неповнолітній, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з вантажним автомобілем «МАН».

В результаті ДТП двоє пасажирів автомобіля «ВАЗ-2105» загинули на місці. Одна із загиблих неповнолітня дівчина.

Водія «ВАЗ-2105» ушпиталили у лікарню Львова.

Нагадаємо, сьогодні вночі сталася ще одна ДТП у Дубенському районі Рівненської області. В аварії з міжнародним рейсовим автобусом, який слідував до Польщі, постраждали 16 людей. За даними Нацполіції, ДТП спровокував пішохід, який йшов по проїжджій частині назустріч автобусу.

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