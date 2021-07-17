Підліток влаштував смертельну ДТП на Львівщині: загинули двоє людей
У суботу, 17 липня, на автодорозі Н-02 Львів-Тернопіль біля села Підберізці сталася ДТП, в якій загинуло двоє людей.
Аварія трапилася близько третьої години ночі, повідомили в Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Відомо, що автомобіль «ВАЗ-2105», яким керував неповнолітній, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з вантажним автомобілем «МАН».
В результаті ДТП двоє пасажирів автомобіля «ВАЗ-2105» загинули на місці. Одна із загиблих неповнолітня дівчина.
Водія «ВАЗ-2105» ушпиталили у лікарню Львова.
Нагадаємо, сьогодні вночі сталася ще одна ДТП у Дубенському районі Рівненської області. В аварії з міжнародним рейсовим автобусом, який слідував до Польщі, постраждали 16 людей. За даними Нацполіції, ДТП спровокував пішохід, який йшов по проїжджій частині назустріч автобусу.99
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter