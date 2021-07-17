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Події

Грабіж на курорті: в Затоці з відпочивальника зірвали золотий ланцюжок

16:25 17 липня 2021
ланцюг

В курортній Затоці, яка цього літа входить у ТОП-5 місць відпочинку українців, раніше судимий місцевий житель зірвав з шиї відпочивальника золотий ланцюжок і втік з ним. Про це повідомили у поліції Білгород-Дністровського.

За інформацією поліції, грабіжником виявився раніше судимий 28-річний житель Білгорода-Дністровського, постраждалим — гість з Хмельницької області. Грабіжник вдарив 26-річного потерпілого, зірвав з нього ланцюжок і втік.

Група реагування патрульної поліції оперативно затримала фігуранта. Зараз він перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Залізному Порту від рук грабіжника постраждали двоє жителів Кропивницького. Вони втратили золоті прикраси і майже вісім тисяч гривень.

Сталося це після спільного розпиття пива. Чоловік, який підсів до відпочивальників і запропонував пригостити їх пивом, підсипав щось відвідувачам кафе, після чого чоловіки втратили свідомість і опинилися без грошей та золота.

фото https://www.facebook.com/polis

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