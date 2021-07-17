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Події

Нова напасть у Кирилівці: після купання тіло дитини покрилося червоними плямами

18:59 17 липня 2021
море

Медузи, які цього літа бачать майже на всіх курортах Азовського узбережжя, можуть не тільки зіпсувати відпочинок, але відправити людину на лікарняне ліжко.

Днями сім'я з Мелітополя змушена була лікувати дитину після купання у Кирилівці, пише «РИА Мелітополь».

Рідні переконані, що винні в цьому медузи. Дівчинка гралася у воді, а коли вийшла, на її тілі були червоні плями. Видимих медуз поруч у воді не було. Припускають, що саме останки корнеротів спровокували таку реакцію чутливого організму.
Прибрати роздратування відразу не вдалося.

Фахівці радять при опіку медузи промити хворе місце морською водою, а потім розчином соди (1 чайна ложка соди на склянку води). Симптоми печіння після цієї процедури повинні пройти протягом декількох хвилин.

Якщо промивати прісною водою, печіння тільки посилиться. Людям з алергією слід прийняти антигістамінні препарати.

Нагадаємо, влада азовських курортів, щоб забезпечити комфорт відпочивальникам стали на пляжах встановлювати спеціальні бар'єрні мережі від медуз. Зокрема, такі своєрідні басейни з морською водою, в яких можна вільно плавати, з'явилися і в Кирилівці.

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