Нова напасть у Кирилівці: після купання тіло дитини покрилося червоними плямами

Медузи, які цього літа бачать майже на всіх курортах Азовського узбережжя, можуть не тільки зіпсувати відпочинок, але відправити людину на лікарняне ліжко.

Днями сім'я з Мелітополя змушена була лікувати дитину після купання у Кирилівці, пише «РИА Мелітополь».

Рідні переконані, що винні в цьому медузи. Дівчинка гралася у воді, а коли вийшла, на її тілі були червоні плями. Видимих медуз поруч у воді не було. Припускають, що саме останки корнеротів спровокували таку реакцію чутливого організму.

Прибрати роздратування відразу не вдалося.

Фахівці радять при опіку медузи промити хворе місце морською водою, а потім розчином соди (1 чайна ложка соди на склянку води). Симптоми печіння після цієї процедури повинні пройти протягом декількох хвилин.

Якщо промивати прісною водою, печіння тільки посилиться. Людям з алергією слід прийняти антигістамінні препарати.

Нагадаємо, влада азовських курортів, щоб забезпечити комфорт відпочивальникам стали на пляжах встановлювати спеціальні бар'єрні мережі від медуз. Зокрема, такі своєрідні басейни з морською водою, в яких можна вільно плавати, з'явилися і в Кирилівці.

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