На Донбасі поранені двоє українських військових, терористи сім раз обстріляли позиції ООС

У суботу, 17 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків двоє українських військовослужбовців отримали поранення. 15 липня поранені були п'ятеро наших захисників.

Обидва захисники знаходяться у шпиталі. Стан здоров'я одного пораненого середньої тяжкості, іншого задовільний, повідомили у штабі ООС.

З початку доби суботи окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях ООС.

У районі населеного пункту Чермалик бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Позиції ООС у районі Водяного обстріляли з мінометів 120-го та 82-го калібру.

Біля Широкино та Павлополя противник застосовував міномети, в напрямку Старогнатівки- артилерію 122-го калібру.

Піски окупанти обстріляли з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Нагадаємо, увечері 15 липня російські окупанти обстріляли селище Нью-Йорк у Донецькій області (колишнє Новгородське). Снаряди потрапили у будинки мирних жителів.

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