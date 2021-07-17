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Події

Погодний апокаліпсис у Києві: столицю накрили ураган, злива та піщана буря

20:16 17 липня 2021
злива

У суботу, 17 липня, на Київ, де температура вдень була +33 — +35 градусів, налетів ураганний вітер, а в деяких районах пройшли короткочасні зливи. Погода почала псуватися приблизно о 16:30, повідомляє «Київ оперативний».

Вітер був такої сили, що легко нахиляв до землі навіть великі дерева і зривав покривлю на літніх терасах.

 


Деякі вулиці перетворилися на річки, а вода заливала підземні переходи.

Люди намагалися ховатися від негоди у будівлях, звідки з жахом спостерігали за тим, що відбувається.

 

Також постраждали пляжі поблизу Дніпра, де вітром розкидало парасольки і шезлонги.

Апофеозом удару стихії стала пилова буря, яка переміщалася з Сахари й досягла Троєщини.

 

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, аномально спекотна погода збережеться в Україні і в неділю, 18 липня. У Києві вдень очікується + 32 — + 34 градуси. А в понеділок, 19 липня, у столиці буде + 28 — + 30, у вівторок — + 26 — + 28 градусів.


У понеділок всю Україну, крім сходу та півдня, накриють грозові дощі, можливі зливи, град та шквали.
фото t. me/kievmap

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