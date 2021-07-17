Трагедія на курорті: у Затоці потонув відпочивальник з Черкас, а його син-підліток пропав
У суботу, 17 липня, в Затоці Одеської області потонув відпочивальник. Тиждень тому у Золочеві Львівської області потонула 22-річна дівчина, яка купалася з подругами в озері.
Як повідомили в Одеському обласному главку поліції, відпочивальник з Черкаської області разом зі своїм 13-річним сином пішли купатися у море.
Пізніше тіло мертвого 49-річного чоловіка без ознак насильницької смерті викинуло на берег. Де знаходиться дитина не відомо.
Причину смерті чоловіка з'ясує судово-медична експертиза.
Нагадаємо, раніше у Кирилівці втопився 16-річний юнак. А в Греції під час відпочинку потонула суддя з Черкаської області.214
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