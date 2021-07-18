Залишила передсмертну записку: у Дніпрі 15-річна дівчина наклала на себе руки через навчання

В Україні знову поновилися випадки самогубства серед підлітків. Так, у суботу, 17 липня, в Дніпрі виявили труп 15-річної дівчини.

Загиблу знайшли на вулиці Анни Ахматової о 7 годині ранку на подвір'ї свого будинку. Про це повідомляє «Інформатор».

Дівчина у передсмертній записці пояснила, чому покінчила життя самогубством — вона не поступила до навчального закладу. Тіло виявила її матір.

За попередніми даними, дівчина повісилася на металевій перекладині.

Нагадаємо, останнім часом в Україні збільшилася кількість спроб самогубства серед підлітків. Так, у травні генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що за перші п'ять місяців 2021 року кількість випадків зрівнялася з річними показниками двох попередніх років. За її інформацією, з січня по травень зареєстровано 90 суїцидальних випадків, у той час, як за весь минулий рік їх було 123, а у 2019 році — 111.

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