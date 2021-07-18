Удар стихії по столичному регіону: під Києвом через ураганний вітер загинули двоє людей

В Україні в останні дні в деяких регіонах різко погіршилася погода. Так, у Київській області 17 липня в результаті падіння дерев під час негоди загинуло двоє людей, одного шпиталізовано. Трагедія сталася близько 16-ї години, повідомляє ДСНС.

«17 липня близько 16-ї години через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) в результаті падіння дерев в с. Гаврилівка і с. Сухолуччя Вишгородського району загинули 2 особи та 1 особу шпиталізовано», — йдеться в повідомленні відомства.

Підрозділи ДСНС прибрали чотири повалених дерева. До робіт долучили 8 осіб та 2 одиниці техніки.

За даними рятувальників, станом на ранок 18 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська — 53, Житомирська — 35 і Чернігівська — 13).

Як писали «ФАКТИ», 17 липня після тривалої спеки, в столиці пройшов довгоочікуваний дощ. Вітер був настільки сильним, що схиляв навіть великі дерева. На деяких літніх терасах було зірвано навіси.

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