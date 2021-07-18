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Події

Під Кривим Рогом пацієнт психлікарні забив стільцем до смерті співробітника та втік на волю

13:05 18 липня 2021
лікарня

Під Кривим Рогом у Гейківській обласній психоневрологічній лікарні сталася трагедія. Вранці 18 липня у закладі знайшли мертвим медбрата, повідомляє «Перший міський» з посиланням на поліцію.

Тіло загиблого санітара знайшла медсестра разом з іншим колегою в одній з палат.

Відзначається, що близько 4 години ранку 21-річний пацієнт забив до смерті 54-річного медпрацівника. Знаряддям вбивства, ймовірно, став стілець. У клініці повідомили, що пацієнт, який втік з лікарні, страждав на психічне захворювання, був жорстоким та агресивним. За словами лікаря, чоловік погано поводився зі своїми батьками, тому і потрапив до закладу.

Поліція відкрила провадження за статтею «вбивство» й розшукує вбивцю.

За інформацією Telegram-каналу «Олег Єрмолінський — блог Кривого Рогу», 21-річний пацієнт утік з клініки разом з товаришем по палаті. За попередньою інформацією, його звуть Іван. Втік разом з іншим пацієнтом — Ярославом. Вони могли відправитися пішки у сторону Кривого Рогу.

Зараз у Криворізькому районі введений план-перехоплення. Поліціянти розшукують утікачів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про жахливі історії, в яких загинули люди. На Дніпропетровщині чоловік перерізав горло пасинку. А в Білій Церкві лікар убив перехожого, завдавши йому 11 ударів ножем.

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