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Події

У Затоці знайшли тіло зниклого 13-літнього хлопчика

14:59 18 липня 2021
море

У курортній Затоці знайшли тіло зниклого 13-річного хлопчика з Черкаської області. Тіло виявили о 11:50 відпочивальники біля бази відпочинку «Ірина», передає «Думська».

Відомо, що дитина вдень 17 липня пішла купатися в море разом з батьком.

Тіло 49-річного батька виявили співробітники рятувального посту на пляжі бази відпочинку «Ірина» того ж дня. Хлопчика тоді не знайшли.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель людей у морі в Кирилівці, Греції та на озері у Львівській області.

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