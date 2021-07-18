Знову червоні плями: в Миколаєві тіла чоловіка і його дочки після купання вкрилися дивним висипом

Житель Миколаєва на собі відчув незадовільну якість води на одному з міських пляжів. Після сімейного відпочинку на «Чайці» в Корабельному районі чоловік помітив, що у нього і у дочки на тілі з'явилася яскраво-червона висипка — така ж, як і та, на яку скаржилися туристи в Кирилівці. Відео житель Миколаєва опублікував в міській групі «Новости «Корабелов.Інфо».

Миколаївський пляж «Чайка» входить в число тих, де вода регулярно досліджується лабораторно. 9 липня МОЗ заборонило купатися на двох пляжах в місті, оскільки в воді були виявлені хімічні забруднення. Пізніше воду перевірили на кишкову паличку і виявилося, що є невелике перевищення за цим показником. У нормі індекс ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок) повинен залишатися в межах 5000 одиниць, а в пробах води на пляжі «Чайка» показник склав понад 6000 ЛКП.

Нагадаємо, відпочиваючі в Кирилівці теж скаржилися на появу червоних висипань після купання в морі. Тоді була висунута версія, що це реакція шкіри на токсини медуз-коренеротів.

Фото ТРК НІС-ТВ / YouTube

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