На кордоні з Росією невідомі напали на українських прикордонників

На українсько-російському кордоні в Сумській області, де нещодавно затримали росіянина, який намагався незаконно потрапити до України, відбувся напад на прикордонний загін, повідомляє прес-служба МВС України.

Так, троє невідомих завдали прикордонникам тілесні ушкодження та заволоділи табельною зброєю.

«Своєчасними спільними діями з Національною поліцією, зброю повернуто, здійснюється розшук осіб, причетних до даного злочину. Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України („Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…“, „Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу“)», — наголошується в повідомленні правоохоронців.

Вони зазначили, що окремі санкції даних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. рикордонники посилено здійснюють охорону державного кордону.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Одещині на робочому місці знайшли застреленим прикордонника.

Фото: портал МВС

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