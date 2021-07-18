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Події

Напад на українських прикордонників: СБУ передала підозрюваних співробітників слідству

22:57 18 липня 2021
прикордонники

Хуліганами, які напали і відібрали зброю у прикордонників в Сумській області, виявилися співробітники СБУ. Своїх працівників Служба безпеки вже вирахувала і сама передала їх слідству. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прикордонники стверджували, що на них напали троє невідомих. СБУ з'ясувала особи двох хуліганів. Доля третього нападника поки не відома.

У прикордонній службі кажуть, що стан постраждалих прикордонників задовільний. Знайдено і відібрану у прикордонників табельну зброю — її виявили недалеко від місця інциденту, і швидше за все, зброю викинули власне нападники.

Інцидент на кордоні кваліфікований за двома статтями Кримінального кодексу: викрадення зброї і погрожування працівникові правоохоронного органу. У Держприкордонслужбі не виключають, що за тяжкий злочин винні можуть сісти за ґрати на 15 років.

Фото dpsu.gov.ua

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