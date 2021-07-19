80% опіків тіла: помер 29-річний боєць, поранений на Донбасі

Вранці у понеділок, 19 липня, у госпіталі у Харкові помер 29-річний боєць ВСУ з Кривого Рогу, який отримав важкі травми під час обстрілів бойовиками позицій ВСУ на Донбасі 15 липня.

Як повідомляє радниця голови Дніпропетровської облради Тетяна Губа, Олександр Горбенко отримав опіки 80 відсотків тіла, весь цей час медики боролися за його життя.

«Сашу вбили російські найманці на українській землі. У 2014 році він став на захист країни. Вічна пам'ять нашому герою, співчуття рідним і побратимам», — пише радниця на своїй сторінці у соцмережах.

Останнім часом російсько-окупаційні війська посилили обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. Так, у суботу, 17 липня, були поранені двоє українських військовослужбовців.

А 13 липня під обстрілами загинув боєць ВСУ, ще четверо отримали поранення і були шпиталізовані.

Фото зі сторінки Тетяни Губи у соціальних мережах.

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