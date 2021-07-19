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Події

У Києві — масштабна пожежа: обвалилася частина даху будівлі, розгорнуто штаб

10:02 19 липня 2021
Пожежник

У Києві, де раніше горіла квартира на 14-му поверсі житлового будинку, вранці в понеділок, 19 липня, виникла серйозна пожежа у Голосіївському районі.

Як повідомляють в столичному управлінні ДСНС, повідомлення про пожежу на Пирогівському шляху надійшло о 7:38.

«Горіла одноповерхова складська будівля з продукцією на площі 1200 кв. м. з частковим руйнуванням будівельних конструкцій стін і даху. О 8:44 пожежу локалізовано, наразі йде ліквідація пожежі. Через загрозу обвалення конструкцій підрозділи проводять гасіння пожежі із зовнішньої сторони будівлі», — йдеться у повідомленні.

На місці НП працює 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 рятувальників особового складу. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Тим часом dtp.kiev.ua викладає у мережу відео з місця НП і додає, що на місці події рятувальники розгорнули штаб.

Пізніше у ДСНС повідомили, що о 10:55 пожежу було ліквідовано.

Нагадаємо, що нещодавно у Білогородці під Києвом в одній з квартир багатоповерхового будинку прогримів вибух. Рятувальники, які прибули для гасіння пожежі, виявили у квартирі тіло чоловіка з перерізаним горлом і вирізаним серцем. Незабаром підозрюваний у вбивстві був затриманий.

Фото ДСНС.

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