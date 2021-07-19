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Події

Під Харковом подвір’я журналіста закидали пляшками з вогненебезпечною рідиною

11:15 19 липня 2021
коктейлі молотова

Під Харковом в селі Циркуни група невідомих закидала двір місцевого журналіста пляшками з горючою сумішшю. 35-річний працівник інформагентства не постраждав. Про це повідомила поліція області.

хата

Всього у двір були кинуті три «коктейлі Молотова». Судячи з фото з місця подій, журналістові намагалися не так нашкодити, як залякати. Рідина з пляшок потрапила на огорожу навколо будинку, пожежі у дворі не сталося.

Речові докази вилучено, особи хуліганів встановлюються.

хата

Нагадаємо, «коктейлі Молотова», як показують випадки в Києві, здатні завдати суттєвої шкоди об'єктам. Серед версій пожежі в «Епіцентрі» в Миколаївській області також фігурувало припущення про кинуту пляшку із запальною сумішшю.

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