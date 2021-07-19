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Події

Три ножових поранення за зауваження: в Дніпрі вбили 36-річного чоловіка

11:42 19 липня 2021
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У Дніпрі, де нещодавно влаштували самосуд над підозрюваним у педофілії, вбили чоловіка, який зробив зауваження компанії, яка гучно себе вела біля житлового будинку.

Як повідомляють у Національній поліції України, НП сталася на вулиці Саранський. 36-річний потерпілий, який отримав три удари ножем, помер ще до приїзду медиків.

Поліції про вбивство повідомили близько 6 години ранку у понеділок, 19 липня, — правоохоронцям зателефонувала дружина вбитого.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

«Прохання до всіх, хто був свідком події або володіє будь-якою інформацією за даним фактом, звернутися у поліцію на лінію 102», — з таким проханням правоохоронці звернулися до мешканців Дніпра.

Нагадаємо, що нещодавно на Дніпропетровщині у Павлограді 36-річний чоловік молотком забив власну матір до смерті, а також побив її 61- річного співмешканця.

А у місті Покров поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 8-річного хлопчика — тіло школяра знайшли у одному з каналізаційних колекторів.

Фото з Pixabay.

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