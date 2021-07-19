Страшна ДТП сталася ввечері 18 липня на Волині. Водій Ford Focus примудрився вмістити в легкове авто 12 осіб — п'ятьох дорослих і семеро дітей у віці від двох до 10 років. На вузькій дорозі біля села Печихвости машина з'їхала в кювет і врізалася в дерево. Про це повідомила поліція області.

Двоє дорослих і чотирирічна дитина загинули на місці. Постраждалих з травмами та забоями доставили в обласну лікарню в Луцьку і в районну в Горохові. Деякі діти отримали вкрай важкі травми. У Луцьку шукають донорів крові для одного з хлопчиків, яких привезли після ДТП.

Нагадаємо, увечері 18 липня на Волині було оголошено штормове попередження через негоду — в районі бушувала гроза з сильним дощем і шквальним вітром. Не виключено, що погодні умови теж вплинули на те, що автомобіль потрапив у ДТП.

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