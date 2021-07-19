Сильна злива у Києві: закриті кілька станцій метро, наземний транспорт курсує з перебоями

У Києві, на який 19 липня обрушилася потужна злива з грозою, констатують збої у роботі транспорту.

Так, у КМДА повідомляють, що наземний транспорт курсує без дотримання розкладу руху — введено оперативне становище № 4.

Через погодні умови затримуються:

трамваї № 12, 17, 14, 15;

тролейбуси № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27;

автобуси № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56.

«Затримується рух на Пущі-Водиці — Виноградарі — Великій Кільцевій дорозі — метро „Нивки“ — проспект Відрадний через погіршення погодних умов. На місце направлені відповідні служби», — йдеться у повідомленні" Київпастрансу".

Через те, що вода потрапила у касові зали, станція метро «Берестейська» закрита на вхід і вихід пасажирів, а на станції «Академмістечко» на вхід і вихід закривали вестибюль № 1 — зараз станція вже функціонує у штатному режимі.

Тим часом у столичній патрульної поліції інформують водіїв, що через серйозні опади на проспекті Перемоги перекрито рух у напрямку виїзду з Києва. Резервне рух — через вулицю Василенка.

Також є проблеми з рухом вулицею Автозаводська.

Те, що діється на цій вулиці, показує dtp.kiev.ua.

А ось так під час зливи виглядала столична вулиця О. Теліги.

«Техніка завчасно чергувала на Броварському проспекті біля станції метро „Чернігівська“, на розв'язці біля станції метро „Лівобережна“, на вул. Брожка, у тунелю на вул. О. Теліги. Роботи з ліквідації підтоплень тривають на проспекті Палладіна, вул. Стеценка, Площі Героїв Бресту, тунелі на вул. О. Теліги, вул. Кирилівській, вул. Автозаводській, вул. Перемоги та інших», — йдеться у повідомленні.

Столична влада просить громадян у разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині або тротуарах звертатися до цілодобової диспетчерської КП «Київавтодор» за телефоном: 284−74−19.

Нагадаємо, що 17 липня у Київській області через негоду загинули люди — повалені дерева вбили двох жителів села Гаврилівка і села Сухолуччя Вишгородського району. Одна людина з травмами потрапила до лікарні.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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