Напад на заступника голови «АРМА»: викрито трьох нападників

Служба безпеки України встановила осіб, відповідальних за замовне нанесення тяжких тілесних ушкоджень заступнику голови Агенції з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимиру Павленко, про поранення якого повідомлялося на початку червня цього року.

За даними СБУ, до нападу причетні троє осіб, двоє з них — вихідці з кримінальних кіл. Замовники вимагали у виконавців не вбивати жертву, а налякати її.

«За свідченнями затриманих, спочатку від них вимагали побити і відрізати заступнику керівника АРМА вухо або палець, а потім це „завдання“ замінили на „всадити 2 кулі в руку та ногу“. Зловмисники отримали передоплату за вчинення злочину. Перший транш, який їм передали замовники, склав 10 тисяч доларів», — відзначили в СБУ і додали: «У ході імітації обстановки злочину була підтверджена версія слідства: виконавець отримав зброю і зробив імітацію пострілів у потерпілого».

Відзначається, що обшуки за місцем проживання фактичних виконавців і замовників проводилися на території Києва та Одеси.

Трьом фігурантам кримінального провадження оголошені підозри за ч. 1 ст. 14 (підготовка до злочину), ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше у СБУ заявили, що передали слідству співробітників, які підозрюються у причетності до нападу на прикордонників у Сумській області. У спецслужбі з'ясували особи двох хуліганів, доля третього нападника поки не відома.

Фото СБУ.

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