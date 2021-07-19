Київ оговтується після руйнівної зливи: фото та відео

Сильна злива, яка пройшла у Києві 19 липня і у результаті якої вулиці міста і дві станції метро виявилися підтопленими, накоїла ще чимало лиха у столиці.

За інформацією патрульної поліції Києва, на проспекті Правди зафіксовано руйнування дорожнього покриття. Рух обмежено з боку вулиці Івашкевича у напрямку проспекту Правди — патрульні організували об'їзд вулицею Вишгородською. Також обмежено рух проспектом Правди з боку проспекту Свободи у напрямку вулиці Вишгородській — рух направлено паралельною другорядною дорогою.

Схожі проблеми і на вулицях Живописній та Верховинній — рух перекрито.

А на вулиці Верхній Вал рух перекрили через дерево, що впало.

«Киев Сейчас» викладає в мережу кілька відео, на одному з яких — затоплений водою підземний перехід. Схоже, що це метро «Берестейська».

Саму станцію метро закрили на гермозатвор.

Тим часом синоптики попередили, що протягом найближчої доби у столиці і області йтимуть дощі з грозами — 20 липня менш інтенсивні, а 21 липня очікуються зливи.

Фото патрульної поліції Києва.

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