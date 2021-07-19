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Події

«Людина дуже непроста, зі зв'язками»: нові подробиці нападу співробітників СБУ на прикордонників на Сумщині

18:16 19 липня 2021
Зброя прикордонників знайшли в полі

Інформація про напад співробітників СБУ на прикордонників на Сумщині обростає новими подробицями.

Так, за інформацією джерел OBOZREVATEL, насправді в прикордонному районі в момент інциденту знаходилося не троє, а п'ятеро співробітників місцевого відділу Служби безпеки, які нібито виїхали на природу «обмити» звання одного з них.

У їх числі нібито був начальник міжрайонного відділу СБУ, його заступник і троє підлеглих.

Однак після того, що сталося були затримані тільки двоє з них — заступник начальника та один з рядових співробітників служби. А ось начальник виявився як би ні до чого.

«Повністю зам'яти подію було нереально, але одного з тих, хто напав, служба вирішила вивести з-під удару. Він дуже непростий, зі зв'язками. Після навчання в академії кілька років служив в Луганській області, потім в Києві. Потім — в Одесі і ось переклад на Сумщину. За останні роки його матеріальне становище помітно покращилося», — заявило джерело видання.

Нагадаємо, інцидент на кордоні був кваліфікований за двома статтями КК: викрадення зброї і загроза працівникові правоохоронного органу. Таким чином, за тяжкий злочин винні можуть сісти за ґрати на 15 років.

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