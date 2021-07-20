Не поділили спадщину: на Буковині чоловік підпалив будинок сестри з маленькою племінницею всередині

У Чернівецькій області, де нещодавно відбулося жорстоке вбивство жінки, розлючений 23-річний молодик ледь не спалив живцем власну сестру і її чотирирічну доньку. Як повідомили у відділі комунікації обласного управління поліції, інцидент стався 18 липня.

За оперативними даними, чоловік прийшов в будинок своєї сестри, щоб вирішити питання про спадщину, що залишилася після смерті їх спільного батька.

Жінка не погодилася з його доводами і в якийсь момент чоловік схопив ємність з невідомою речовиною, погрожуючи підпалити будинок (очевидно, щоб не дістався нікому).

Сестра спробувала перешкодити йому, але брат кілька разів ударив її тієї ж каністрою. Жінка вибігла на вулицю, щоб покликати на допомогу, а повернувшись, побачила страшну картину — брат уже облив приміщення невідомою речовиною і підпалив.

на згарищі

На щастя, вона встигла схопити дитину і вибігти з донькою у двір.

Зловмисника затримали, він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в червні в Кривому Розі відбулася ще більш жахлива історія — там у відділенні реанімації померла вагітна жителька, яку підпалив її 17-річний співмешканець. Вона перебувала на 17 тижні вагітності.

309

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter