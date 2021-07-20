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Події

Спіймали за ногу на льоту: в Києві патрульні в останню мить врятували суїцидницю

11:13 20 липня 2021
Спіймали за ногу на льоту: в Києві патрульні в останню мить врятували суїцидницю

На вулиці Бориспільській в Києві патрульні дивом врятували жінку, яка викинулася з вікна квартири на третьому поверсі. На момент прибуття правоохоронців жінка виглядала засмиканою і погрожувала суїцидом.

У якийсь момент вона реалізувала свою загрозу, ступивши з вікна. Спіймати її вдалося за ногу, повідомили правоохоронці в Facebook .

Рятувальники, що прибули на місце події, допомогли патрульним, і затягли самогубцю назад в квартиру. Тим часом за викликом прибули і медики, які госпіталізували неадекватну киянку.

До речі, це не перша спроба суїциду в Києві за декілька днів, яку зуміли попередити. Так, 16 липня жінка намагалася стрибнути з моста в Дніпро. Патрульні навіть показали відео операції з її порятунку.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповіли історію двох жительок Кременчука, які зуміли врятувати самогубцю на місцевому «мосту смерті».

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