Озброєна жінка пограбувала банк у Києві

В Києві озброєна жінка пограбувала відділення Укрсиббанку, по вулиці Автозаводській, 99. Як повідомив ресурс Київ Оперативний, зловмисниця нібито зайшла у відділення банку, кинула коктейль Молотова і під погрозою пістолета забрала кошти у касирів.

Завдяки злагодженій та оперативній роботі правоохоронців нападницю вдалося затримати.

В поліції інцидент поки що не коментують.

Раніше «ФАКТИ» писали про грабіжників банківських комірок, від дій яких постраждав 51 орендар банківських комірок. І якщо за кордоном постраждалим вдавалося хоча б домогтися компенсацій від банківських установ, що не змогли зберегти їхнє майно, то в Україні пограбовані клієнти залишилися ні з чим.

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